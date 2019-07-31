78歲淫翁兩度強姦4歲孫女　辯稱想測試性能力

已退休多年的78歲老翁，於前年年底趁接4歲的孫女放學回家時，疑想測試自己有否性能力而把陽具插入孫女的下體。直至去年底他又重施故技，與5歲的孫女性交，期間他的新抱來接走女兒，他立刻替孫女穿回褲子，新抱接走女兒後發現有異樣 詢問下終揭發事件。該淫翁今早(31日)於高院承認兩項強姦罪，法官決定先提取其心理報告，並押後至8月23日判刑。



案情指，被告自2016年1月起負責接其上幼稚園的孫女X放學，並在公園等候她母親接走X，若下雨會把X先接回家中。去年8月6日，X母親到公園找不到X便到被告住所，並用後備鎖匙進屋。她聽到房間傳來「吖」一聲，她進房見到被告正替X穿褲子，她詢問被告發生何事他沒回答，X則在哭泣。



X母帶女兒離開單位後並詢問X，X稱：「爺爺除咗我條褲，用佢屙尿個patpat掂我屙尿嗰度，我覺得好痕，好唔舒服」，X母遂告知丈夫並報警，X經法醫檢驗後證實下體並沒損傷。被告同日被捕，起初否認犯案，其後在警誡下則承認「我有搞過我孫女」。



被告其後向警方稱當日妻子正在洗澡，X正在玩手機。他稱因「衰鹹濕」，故以陽具插入X的下體，X當時有叫痛及唔好，他當時無使用安全套，X則以手機看卡通。他稱當時聽到有人開門，他遂替X穿回褲子且沒有射精。



被告又承認早於2017年中，孫女4歲時，他亦曾以陽具插入她下體，當時妻子正在廁所，他尾隨X進廁所。他指當時衰鹹濕想「玩吓」，且想測試是否仍有性欲，故脫下X的褲子以陽具插她下體約2分鐘。當時X有叫痛，他沒有使用安全套但並沒有射精。



據控方指，在馬來西亞出生的被告並沒案底 且於1949年來港定居。控方指被告已婚，育有2子2女，且有2名男孫4名孫女。辯方求情指被告本身有心臟問題及白內障等，其74歲妻亦有腎病。被告於8歲時隨母親來港，曾任文員及於政府部門工作，自01年起已退休。



辯方續指被告一直很顧家，而最大求情因素為他一生均未曾犯法，即時認罪。律師又指被告明白要接受長期監禁，可能要在獄中度過餘生。律師指被告已感後悔，並稱希望律師代其向孫女及家人道歉望其原諒。他又指由於被告認罪免卻年幼的X出庭作供，故望可獲超過三分一的減刑。律師又指因被告年老望法官出於憐憫給予減刑，並稱兩次強姦事件只歷時1至2分鐘，案發時亦沒使用武力，故望法官輕判。