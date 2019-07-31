扮便急闖廁共浴狎女友12歲女　運輸工囚4年

現年27歲的運輸工人，約在3年前趁女友的12歲女兒洗澡時，聲稱「人有三急」，騙該名女童開門讓他進入廁所，之後藉詞檢查頭髮，乘機脫衣與女童共浴，不但「洗勻」女童全身，而且要求她幫忙洗擦，更拿起女童的手摸其下體。另外，他曾爬到女童床上，以下體摩擦她下體。該名運輸工人早前承認兩項非禮罪，今(31日)在區院被判囚48個月。



辯方求情指，被告重犯機會不高，心理報告顯示他須接受性方面問題的輔導，而被告願意接受輔導，已搬離涉案單位，且與女友分開，被告希望向事主道歉。被告的背景報告指，他幼年時是懷疑虐兒的受害者，其母曾疏忽照顧被告。



法官判刑時指被告與事主的年紀相差12歲，被告更是侵犯自己女友的女兒，行為嚴重且惡心。事主的心理報告顯示，她有創傷後障礙問題，於案發時不知所措及驚恐，事後感到無助，亦責怪自己揭露事件令家庭變得破碎，她不但掛念同母異父的弟弟，並擔心其母的情緒問題，事主亦恐會遇見住在附近的被告一家，放假也不願外出，當她遇見被告亦不敢抬頭，可見被告的行為為她帶來長期負面影響。



法官又指若被告真誠後悔，在首次犯案後便應停止，惟被告卻再度侵犯事主，法庭判刑時須反映公眾對此類罪行的厭惡，及阻嚇他人干犯相類罪行。