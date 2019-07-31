拉面皮涉致客命危案　美容院負責人否認3罪

55歲女子葉佩蘭前年在尖沙咀一間美容中心接受「埋線」美容療程時突然昏迷，原來是內地美容師誤將腎上腺素當作麻醉藥替她注射，涉案美容師早前承認未經註冊而從事內外科執業罪，被判監10個月。同案另一名被告、美容院負責人葉佩玲今(31日)否認未經註冊而從事內外科執業、管有第一部毒藥及未經註冊藥劑製品三罪受審。



控方開案陳詞指，被告於2016年5至6月間頂手涉案位於尖沙咀的「純美美容中心」。其胞姐、即女事主葉佩蘭約在2017年9月，向被告詢問有關緊緻肌膚及去眼袋的美容療程。至同年9月11日案發日，被告致電着事主帶備1.2萬港元前來進行去眼袋療程，並指負責療程的美容師一會便要離開。事主於前往美容中心，見到被告及早前已認罪另一名被告叶柳蓉。



叶柳蓉建議事主進行臉部「埋線」療程，並替事主臉搽麻醉膏，待其感覺麻痹時，便在事主右臉注射東西，其後走到事主左臉，着被告遞給她一支針筒，被告照做。當叶以該支針筒注射到事主左臉時，突然驚問被告拿了哪一支針筒給她注射，被告卻指那處只有一支針筒。事主這時張開眼睛及作詢問，並感到嚴重頭痛、胸悶及嘔吐，在救護員到場時失去知覺。受害人被送院後陷入昏迷需要插喉，一邊身鬆弛無力，被送入深切治療部治理，幸即日已能恢復意識及拔去喉管。她留醫一周後出院。



警方同日在深切治療部拘捕被告，她警誡下稱「我只係幫阿May遞支針畀佢，因為佢幫我家姐做美容，其他嘢我唔知，我淨係知道支針係埋線針」。其後於警戒會面中，被告表示知道埋線療程需要註冊美容師或醫生進行，她不知道阿May在港是否註冊醫生，但知道她曾在南韓學習及考獲牌照等。



整形外科的專家意見指，有關療程屬外科程序，只有香港註冊醫生才可施行局部麻醉。而叶對事主作出的行為不符合該項程序預期的專業標準。關於施行上述程序，涉案中心的配置未符合理想。雖然注入事主體內的利多卡因分量屬正常劑量範圍，但腎上腺素的分量則較局部麻醉應使用劑量超出3倍。過量使用腎上腺素可造成極高血壓，繼而可導致腦出血、中風，肺水腫及心肌缺血等情況。