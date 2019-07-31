網民熱話：打風走廊慘變水簾洞　全因不能閂的窗？

不少樓宇設計都存在漏洞，颱風來襲不少雨水亦隨「漏洞」進入民居。今日(31日)九龍灣啟晴邨居民稱，走廊的一排窗戶一直長開，每當落大雨或打風時，走廊便「水浸」。有街坊建議居民自行解決，「閂窗咪得囉！」卻道出不能關窗的秘密？



網民 Toto Tang 在 Facebook 群組上載颱風韋帕襲港時的影片。片段可見走廊6個窗戶均半開，大量雨水令窗旁的排水口亦排不及水，部分更沿着天花伸延至走廊盡頭，形成室內下雨的奇觀。事主指，每逢雨勢大的時候，雨水甚至會沿着門隙滴入屋內，「真係好擔心屋企的老人家行出去會被跣低」。



有街坊建議事主向房屋署投訴，「打電話去房署投訴啦！」惟事主聲稱早已投訴，但所謂的解決方法永遠治標不治本，「話會跟進，然後搵啲清潔姐姐來掃水，冇真正解決問題」。有網民建議事主「自行解決」，「去閂咗啲窗咪得囉！」事主卻指，「啲窗根本關唔到！」原因是窗戶開啟的幅度是固定的，用戶不能自行開關。



網民有話說：



Sze Sze Lai：根本一直都冇人理



Siuying Yeung：住尾戶屋企度門扯到好應，啪啪聲



Carmen Hui：我住第一個單位，大風大雨都行出去閂埋自己嗰邊走廊窗，好天出門再開番，你嗰邊閂唔到咩？



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