修例風波：蓬佩奧促聽民意　華使館斥示威挑戰法治

美國國務卿蓬佩奧日前談及香港的反對修訂《逃犯條例》示威，被中國外交部批評「沒有擺正自己的位置」，並形容暴力活動是「美方的作品」。蓬佩奧周二（30日）回應指，將在泰國曼谷的東盟會議上，向中國外長王毅表達港府應聆聽民意的訴求。



蓬佩奧登上專機前，被在場記者問到在東盟會議上向王毅談論甚麼事情時，他回應稱：「香港市民要求政府聽取他們的意見，每個政府應該聽取民意。」



對此，中國外交部發言人華春瑩周三（31日）在記者會上表示，美方如真心希望香港和平穩定，應對暴力示威者及滋事分子提出忠告，要以和平方式表達訴求，而非暴力方式。



針對美國國務院批評華春瑩周二批評的蓬佩奧的對港言論可笑，她表示，只要不帶偏見、不帶選擇性睜眼或閉眼，就能清楚看到美方需要給世界一個坦誠說明。她強調，美方如能證明及承諾不以任何方式插手香港事務，中方會非常歡迎。



另中國駐加拿大大使館發言人回應香港局勢時指，少數激進分子的暴力活動已嚴重挑戰香港法治和社會秩序，威脅市民的生命財產安全，嚴重觸碰一國兩制的原則底線，絕對不能容忍。