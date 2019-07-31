騙徒社交平台開假帳戶呃資料　專家籲直接上官網確認

社交網絡愈來愈普及，有不法分子利用漏洞，以社交網絡作為犯案工具。一項研究發現，有網絡犯罪集團在Twitter開設假帳戶，騙取用戶的個人資料，這類手法通常會結合多種平台如YouTube、Facebook、Telegram等，來影響搜尋引擎最佳化(SEO)的運作，進而提高這些假Twitter帳號出現在搜尋結果中的排序。調查機構呼籲市民提高警覺，以免中招。



全球網絡資訊保安方案公司「趨勢科技」分析大量Twitter資料，發現Twitter被利用作技術支援詐騙、幕後操縱(C&C)通訊及資料外傳騙案，網絡犯罪集團會利用一些假Twitter帳號，偽裝成合法公司以從事技術支援詐騙，當用戶撥打歹徒所提供的假冒電話時，會誤以為自己正與「正牌」公司的客服人員通話，結果不小心將信用卡資料提供給歹徒，或者在電腦上被安裝惡意程式。



趨勢科技香港澳門區顧問總監李浩然表示，社交媒體是現代生活重要的一環，最新研究說明社交媒體如何遭網絡犯罪集團利用，除了能讓企業知道歹徒如何利用社交網絡來破壞企業品牌，也讓消費者了解他們如何被信賴的資訊來源所欺騙。他們把社交媒體被濫用的手法公諸於世，希望能喚起企業和消費者的防範意識，避免成為這類攻擊的受害者。



趨勢科技建議，用戶應直接上企業的官方網站來確認Twitter帳號的真實性，而不是輕易相信該些帳號。此外，資訊保安團隊在將Twitter上的資料用於調查或當成威脅情報來源時，亦應該先確認該些帳號的真實性。

