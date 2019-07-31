政Whats噏：再有核心成員離巢　湯家驊眾叛親離

行政會議成員、前立法會議員湯家驊喺2015年一手創立聲稱係行中間路線嘅民主思路，自成立以來，喺不同時期都有成員決定退出，最新就係再有核心成員黃梓謙(Gary)決定退出，連同商務及經濟發展局局長政治助理馮海容近日亦決定退出，即係一個月有兩個人退出，可見唔少人決定離棄臭史甚多嘅湯家驊，尤其係佢近日喺修訂《逃犯條例》風波上搞到被點名要求他辭任行會職務，睇嚟湯家驊都搞到自己眾叛親離嘞！



民主思路自成立以來冇乜特別政績，最威水只係醫管局新界東醫院聯網前總監馮康及市建局前行政總監譚小瑩個女馮海容，加入政府做咗商務及經濟發展局局長政治助理。此外，民主思路喺2016年立法會換屆選舉亦曾經派出Gary同麥嘉晉分別出選港島區及新界東選舉，不過二人落敗，而呢三個人近來都先後決定退出民主思路。



Gary今日(31日)喺社交網站宣布退出民主思路，目前未有打算加入任何政治團體。佢話，當初加入民主思路，首要目標係修補當時嘅社會撕裂，推動民主發展，創造社會流動，可惜民主思路暫時未能做到，明白社會對民主思路有不少批評，組織成員嘅言論與行事作風不時成為眾矢之的，尤其早陣子，親朋好友、網友，以至工作夥伴，皆向佢表達意見，全因大家知道民主思路有行會成員，希望Gary能影響政府決定。



Gary認為，貼地準確回應民眾訴求係從政者最基本要求，政治環境複雜，自己人微言輕，轉達嘅意見未能影響政府每個決定，希望政府以實際行動化解政治危機咁話。似乎暗批湯家驊言論備受批評！



其實唔止Gary退出民主思路，就連馮海容亦喺本月10日申報退出民主思路，連同上月退出嘅麥嘉晉，睇嚟真係好多人離棄湯家驊喎！無他嘅，講真嗰句，湯家驊被形容為「政界變色龍」，近日喺修訂《逃犯條例》風波上言論備受批評，更被點名要求他辭任行會職務。



講開湯家驊嘅臭史甚多，2011年佢仲係公民黨(公文袋)立法會議員時，被踢爆其位於大埔康樂園嘅豪宅單位涉嫌僭建玻璃屋。佢當時一度引用自己有份打過嘅僭建官司，死撐話玻璃屋屬豁免規管類別，之後其他法律界人士及屋宇署就指證出錯，佢先話一時記錯案例，向公眾致歉及承諾清拆僭建物，真係𤓓到爆。



2015年湯家驊喺立法會未能通過政改方案後，退出公文袋並辭任立法會議員，之後成立行中間路線嘅民主思路，至前年現屆政府上場，佢就被委任為行會成員，成為建制一分子，有人稱佢為「政界變色龍」。



講真嗰句，湯家驊臭史多、失言又多，加上今次修訂《逃犯條例》風波搞到一鑊粥咁，身邊啲人離棄佢都不足為奇吖！