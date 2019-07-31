安排失當近千九巴等入油　車長超時工作12小時

八號波襲港下，九巴及龍運大部分路線停駛。不過，有工會透露，由於九巴管理層安排失當，要求近1000輛巴士一窩蜂返回九龍灣九巴車廠入油，導致巴士車龍倒流回觀塘道，龍尾一度延至彩虹邨一帶，往觀塘方向交通因而癱瘓，早更巴士車長亦嚴重超時工作。



東網收到一段由九巴車長拍攝的短片，顯示觀塘道往觀塘方向，由九龍灣一帶起有數百輛巴士及私家車在路上堵塞，當中又以巴士佔大多數，車龍更延至近彩虹邨一帶。



汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰透露，觀塘道大塞車是因為九巴管理層安排失當。他指，以往8號風球懸掛後，九巴會分批安排巴士回廠入油，從而讓車長下班，但今次管理層卻一次過安排千輛巴士返回九龍灣九巴車廠，而車廠內只開放6條「油坑」為巴士入油，導致巴士需在廠內排隊等入油，車龍因而倒流。



黎指，由於公司安排了今日(31日)下午3時後上班的夜更車長家中候命，導致部分原本在今日下午3時下班的「早更」車長無人接更，需額外將巴士駛回車廠入油，加上車廠內大排長龍，結果有部分「早更」車長需嚴重超時工作，OT長達12小時，「啲車長都好焦急，收唔到工，塞車又去唔到廁所，又冇飯食。」他稱，工會曾聯絡九巴管理層商討如何解決事件，但對方未能提供妥善解決方案。



九巴發言人回應時澄清，九龍灣車廠內全數16條「油坑」均已開放供巴士入油，又指以往八號或以上風球懸掛時，巴士完成接載服務後才安排返回車廠入油，車廠亦會有巴士排隊入油的情況，而今日車廠內確出現車龍。