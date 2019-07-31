政Whats噏：梁美芬拍片叫政府「放水」　唔可以等運到

近排香港打緊政治颱風，因為反對修訂《逃犯條例》引起一連串風波，今日仲撞正天文台掛8號風球，天氣真係好唔穩定啊，身兼西九新動力主席嘅立法會議員梁美芬(Priscilla)趁打風期間上載短片到社交網站，佢一拖三男就民生問題一唱一和，Priscilla乘機叫政府「放水」紓解民困，「唔可以等運到」。



一開波深水埗區議員陳國偉就話好擔心石硤尾邨嘅「數字樓」，每逢打風落雨都有石屎剝落等等嘅結構性問題發生，但政府又唔宣布重建。西九新動力社區幹事羅國豪就話澤安邨同石硤尾邨都有咁嘅情況出現，同樣係深水埗區議員嘅梁文廣就話富昌邨好多街坊覺得無重建公屋之餘，維修又做唔好，再加上鼠患嚴重，樣樣都做得唔好，又話佢哋以往成日都講公屋免租或者減租，可惜政府聽唔到。羅國豪之後話依家百物騰貴，攞緊綜援嘅公公婆婆都好需要人幫助。



呢個時候Priscilla中途加入，話佢哋三位呢個組合搞到佢諗番起以前錄過嘅一個節目「西九男子組」，爆料話梁文廣同陳國偉嗰時仲未係區議員。講番正題喇，Priscilla話唔好講政治，雖然香港好似成個社會情緒低落，但大家「唔可以係度等運到」，佢希望政府「一邊救火，一邊幫手」，係啲無爭議性嘅民生議題入手，多管齊下度橋諗吓做住嘢先。



Priscilla又話會同「財爺」陳茂波講，要求公屋盡快免租，佢亦都擔憂經濟下滑，導致失業人數增加，所以建議成立「失業轉型支援基金」，其他建議仲包括向全港中小學生提供開學津貼、60至64歲長者享有2蚊搭車優惠、綜援等各項福利出雙糧。唔知財爺聽唔聽到呢？

