毓民特區：租置計劃倒行逆施　政府解房屋困局盡顯無能

房屋問題一直是大難題，有消息指政府計劃重推「租者置其屋」計劃，助市民「上車」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》主持人黃毓民指，此舉對解決房屋問題於事無補，無異於喝毒藥止渴，而若政府對民生問題盡顯無能，應問責下台。



香港樓價與租金屬全世界最貴，市民飽受折磨。黃毓民表示，政府經常以「重中之重」形容房屋問題，但未見實質工作解決，令民怨日積月累。黃認為，政府在公共房屋供應方面長期不達標，罪魁禍首是前特首曾蔭權，因他當年停建及停售居屋，影響深遠。另一前特首董建華當年推出租置計劃，亦引爆出管理及維修責任方面爭拗，現屆政府還要重推爛計策，運輸及房屋局局長陳帆實在混帳。



黃又指，政府每年興建不足2萬個公屋單位，公屋輪候冊上卻有20多萬大軍。解決房屋問題只得一法，就是覓地建屋。政府拋出「明日大嶼」願景，以大幅填海造地，聲稱將可興建很多房屋，不過那是數十年後的事。香港並非存在土地短缺問題，而是政府房屋政策有問題。黃又稱，政府經常說欠缺土地，真相是怕興建公屋，影響附近私樓樓價，引來反對聲音，而政府不敢打棕地主意，是買了地產商怕，質疑政府這何來有土地建屋。



現時一般公屋申請的平均輪候時間長達5年半，黃指，真實的輪候時間可能達6至7年，甚至有申請者等10年也不能上樓，認為香港民怨沸騰，不僅因政治問題，而是與政府不仁不義、倒行逆施，處理民生、經濟不當有莫大關係。黃批評政府無能，管治失效，令港人被樓價高企、租金高昂、全世界最貴生活費壓得喘不過氣。這樣的政府在任何一個文明社會早已被推翻，香港特首卻仍然做縮頭烏龜。黃明言，政府一天不改組，庸官一天不下台，港人的結局只會非常悲慘。



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