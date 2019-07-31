政Whats噏：傳律政司檢控人員發公開信　轟鄭若驊愧當司長

反修訂《逃犯條例》行動持續，早前喺上環發生嘅衝突逾40人被控暴動罪等罪名，有傳一封自稱代表部分律政司檢控人員利用律政司嘅信紙發公開信，斥律政司司長鄭若驊其身不正，處理公眾活動案件時主要考慮政治因素，質疑佢冇充分證據下堅持檢控，「視檢控守則如糞土」，又斥鄭愧當律政司司長。



有傳該公開信嘅信頭為律政司刑事檢控科，強調陳述「只代表部分檢控人員」，並冇署名，但以律政司信箋發出，更傳予至少5位檢控官，包括高級檢控官同意發出該公開信。公開信內容指檢控最重要嘅兩項原則係檢控前必須考慮係咪有合理機會達致定罪，同檢控係咪合乎公眾利益，質疑鄭若驊同刑事檢控專員梁卓然似乎忘記以上原則。



公開信又批評鄭若驊「其身不正，又不是刑事法專才」，喺處理牽涉大型公眾活動案件時，主要考慮政治因素，係「視檢控守則如糞土」。



鄭若驊上任以來劣評如潮，有指公開信直斥鄭同梁卓然喺大是大非議題上，只會背誦範本對答，以搪塞傳媒質詢，對內亦冇安撫穩定人心，仲批評佢哋冇真誠面向法律界同廣大市民，鄭、梁都愧當律政司長同刑事檢控專員。