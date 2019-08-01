探射燈：公安機關安保誓師 　3700警列陣

廣東省公安廳周二（7月30日）在佛山舉行中共建政70周年安保誓師大會暨夏季大練兵啟動儀式，展示各警種從海、陸、空對暴恐、暴亂及犯罪活動打擊的能力。近月本港的反修例風波持續，示威及衝擊浪潮席捲各區，爆發激烈警民衝突，有學者認為，香港警隊實戰經驗不足，無能力鎮壓示威者，建議多與內地公安機關交流演練，吸取知識。



儀式在早上10時開始，特警、交警、綜合警種約3700名警員，組成18個方陣入場集結；隨後參與的警用車輛、無人機、直升機等裝備依次通過主席台，魚貫亮相。廣州、深圳、汕頭、韶關、梅州、茂名、機場公安局、湛江徐聞海安新港公安檢查站8個分會場也同步舉行儀式，他們與主會場指揮長於直播向總指揮報告，全省各地近2萬名公安更通過視像屏幕同步宣誓。



練兵儀式中包括大批手持盾牌、荷槍實彈的警員從海、陸、空奔赴罪犯藏身窩點，將持有槍枝、彈藥等重型武器的歹徒逐一制服；在面對恐怖分子的襲擊、擾亂社會的暴徒，荷槍持盾的警員強勢鎮壓。



誓師大會上，廣東省委常委、政法委書記何忠友，廣東省副省長、公安廳長李春生等高層官員出席。何忠友在會上強調，全省公安、民警會竭力打贏這場安保攻堅戰，進一步凝聚警心、鼓舞士氣，激發鬥志、砥礪擔當、練兵備戰，全力維護國家政治安全和社會平安穩定。會上強調，全省公安機關和警員要以強烈的政治責任感和歷史使命感，充分認識大慶安保工作的極端重要性，堅持全警動員、全力投入，做到召之即來、來之能戰、戰之必勝。



會上同時要求按照省委、省政府和公安部的部署要求，牢固樹立「安保責任重於泰山」的理念，確保實現公安部提出的嚴防群死群傷等重大治安災害事故、重大惡性刑事案件的「5個嚴防」、確保各類信訪矛盾、特殊人群的整體可控等「4個確保」，以及省委提出的防止發生暴力恐怖事件、發生重大人員傷亡的惡性事件和重大事故、發生規模性或群體性的社會安全事件等「5個堅決防止」工作目標。



昨日（7月31日)官方釋出一段長近3分鐘名為《出征》的影片，展示各警種從海、陸、空對暴恐、暴亂及犯罪活動打擊的能力。片中同時插播不少警員昔日在行動中，拘捕罪犯的畫面。例如在路上追截涉案車輛後，警員一擁而上將罪犯重重包圍；另有警員掩至罪犯藏匿的所在地，一聲令下破門而入拉人等。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，中央政府投放大量資源於維持國家穩定，在大多數暴亂情況，公安機關都能迅速、果斷執法，反觀香港警方明顯「搞唔掂」。從沙田遊行，警方罔顧市民安全衝入商場圍捕示威者；元朗白衣人與黑衣人械鬥，以至周二市民包圍天水圍警署時有人向群眾射煙花施襲等，均反映警方無能力控制場面。他直指，莫說鎮壓時保護示威者安全，香港警方「連普通市民嘅安全都保護唔到」。他認為，防暴警察、前線警員等應對暴亂的實戰經驗不多，於策略、部署方面都明顯不足，建議警隊多與內地進行交流。

