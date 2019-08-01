糖廠史蜜夫老闆將退休　橙花軟糖鳥結糖成回憶

本港碩果僅存的人手糖果製造廠史蜜夫糖廠將與港人告別，大家對這間近70年歷史老牌工廠可能不熟悉，但它出產的透明啫喱狀橙花軟糖和蜜瓜軟糖，晶瑩煙韌和帶有清香果味，另一款經典香濃牛奶鳥結糖，是無數港人新年全盒的例牌糖果。史蜜夫(SMITH)可說是幾代人的甜蜜回憶，不少網民不捨老店結業，認為敵不過時代巨輪，紛紛在網上懷緬。



正隆行食物有限公司近日在社交網絡發文，表示收到一個令人震驚又傷心的消息，其糖果供應商之一史蜜夫糖廠終於要和大家講再見，幾位老闆要光榮退休，預告「見貨買貨，售完即止！」正隆行對東網記者表示，不太清楚史蜜夫糖果廠方老闆何時榮休，只收到他們通知將會無糖果提供，他們會繼續做糖直至手上原材料用畢為止，廠方預計至本月中。因打風關係，記者未能聯絡方老闆。



史蜜夫糖廠創辦於1961年，鳥結糖最先在筲箕灣家居製作，創辦人方南頂替了旺角通菜街清盤糖果廠史密路士，改名史蜜夫繼續經營，70年代遷廠至觀塘現址，並推出橙花軟糖，在工展會大受歡迎，糖果更遠銷內地各省市。後來因內地代理商中斷合作及本地超市結業等因素，令生意大受打擊，但因有口佳碑不乏支持者。



推廣本土文化的非牟利機構文化葫蘆總幹事霍天雯表示，約3年前曾訪問在觀塘設廠的史蜜夫糖廠兄弟，這間本土糖果廠歷史悠久，信譽好，是港人的集體回憶，是一種甜的回憶。她又指老闆如退休，會感到很可惜。



有網民稱，當年軟糖價格貴，不是經常可以吃到；有人多謝師傅製作軟糖，陪伴成長；有家長稱要在結業前買糖給兒子吃。大家都希望有人接手經營，令老品牌不用消失。