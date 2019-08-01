你要知：齋食蔬果減磅有冇效？　長期堅持體重易反彈

減肥一向是愛美女士的「終身事業」，網上流傳各種減肥食譜，尤其是一些看似十分健康的蔬果減肥食譜，獲得不少人推崇。但這些食譜究竟能不能有效減磅呢？背後又會不會有副作用？東網請來營養師陳筠霖（Krista）為大家逐一拆解！



蔬菜和水果讓人感覺低卡路里，不少減肥餐單都會建議減肥人士以蔬菜或水果為主糧，但如果長期跟從這些餐單，不但缺乏營養，令身體為了滿足所需的能量而燃燒肌肉，導致身體變差，更會出現免疫力下降的情況。女士而言，會出現脫髮，甚至擾亂月經；而男士亦會出現皮膚乾燥，面色暗啞等情況。Krista說：「不是獨指任何一份餐單，而是這類型的減肥餐單都沒有兼顧營養均衡，指定只吃一種食物令人無法攝取足夠營養，導致身體出現種種問題。」



網上流傳為期一星期的蔬菜湯食譜，建議盡量避開澱粉質，因為澱粉質不只容易致肥，澱粉質會變成糖分，並以脂肪形式儲存在身體內。Krista就拆解，這些食譜中的水果都是含有果糖，甚至一些蔬菜亦含有澱粉質，攝取過多的時候同樣儲存成脂肪。



Krista更指大家食用水果沙律的時候要注意醬汁的分量，例如蛋黃醬和一些有橄欖油成分的沙律醋汁，都要用合適的分量。如果在外食飯，亦可叫餐廳將沙律和醬汁分開另上，這樣就能自己控制醬汁的分量，避免食用過量以致熱量超標。



至於近年備受歡迎的香蕉減肥法，常有減肥人士用一條香蕉代替一餐，以達到減少卡路里又不會肚餓的效果。一般人認為香蕉裏面含有抗性澱粉，而抗性澱粉和膳食纖維一樣，無法被吸收，更會在大腸處被細菌消化，所以有促進排便的功能。不過Krista指出，抗性澱粉佔一條香蕉很少的比例，只能減少10至20卡路里左右，對減磅而言並非有很大成效。



食蔬果減肥亦要留意高熱量水果，例如牛油果營養價值高，蘊含不飽和脂肪，所以頻頻出現在各款減肥餐單中，不過牛油果真的有助減肥？Krista表示有所保留：「牛油果大家都會覺得是健康的水果，但它最主要的營養是脂肪。雖然它有很有益的不飽和脂肪，但其實它的熱量和一般的油分沒有太大分別。普通半個牛油果的熱量已經等於三茶匙的油分。」



坊間有些說法稱，吃一些糖分較高的水果需要在日間較早時段進食，太夜或飯後食用都會因無法消化，令糖分轉化為脂肪堆積在身體中。Krista指，這些說法都是有謬誤的，「其實整體來講，消化系統的運作與甚麼時間進食是沒有關係的，早上、中午或晚上進食水果都是一樣的，一般人比較需要留意的還是全日進食的分量。」但糖尿病人士可能就要留意進食時間，因為這類型的人士需要關注血糖水平，如果較晚進食水果，就會影響血糖的穩定性。



其實任何減肥方法都只能短期生效，無論是蔬果減肥法、生酮飲食或其他的節食食譜，無非都是降低減肥人士每日攝取的熱量，而且短期內迅速的減磅減去的只是人體的水分，一旦恢復正常飲食，體重亦會逐步回升，出現反彈效果。如果想沒有反彈效果就要長期堅持，但這樣又會導致其他健康問題。