Dr.東：專家警告肥胖可致腦皮層變薄　增加腦退化風險　

體重超標不但容易患上慢性疾病，更會導致腦皮層變薄，增加患上腦退化症風險!美國的一項研究追蹤調查超過1200名市民，發現體重指標若超過25，腦皮層較快變薄，腦部年齡較一般人年長10年。專家警告，腦皮層變薄容易患上阿茲海默症，記憶、語言及感觀等有機會出現障礙。



超重和肥胖是多種慢性病的主要風險因素，包括二型糖尿病及心血管疾病等。對香港的華裔成年人來說，體重指標介乎23至25即被視為超重，若高於25則界定為肥胖。根據世衞定義，若男性腰圍超過90厘米及女性腰圍超過80厘米，便屬中央肥胖。衞生署2014至2015年度人口健康調查發現，年齡介乎15至84歲人士中，約有50%屬超重和肥胖。



美國邁阿密米勒大學醫學院一項研究，追蹤1289名市民，他們的平均年齡為64歲，當中346人屬正常體重指標，571人屬超重，372人屬肥胖。研究團隊6年後為他們進行腦部磁力共振檢查，發現在超重及肥胖的一群受訪者中，全部的腦皮層均出現變薄的情況。



一般來說，腦皮層減少0.1毫米，腦年齡即增長10年。在超重的一群受訪者中，他們的體重指標若繼續上升，腦皮層便減少0.098毫米；肥胖的一群受訪者情況較為嚴重，他們的體重指標若再上升，腦皮層更會減少約0.2毫米。



事實上，全球成年人肥胖率在過去的40年上升了3倍。2016年，世衞估計18歲及以上的成年人中，約40%屬超重和13%屬肥胖，因此政府於2018年5月推出《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》，當中包括制止肥胖問題惡化，強化預防肥胖的工作。個人方面，若要達致及保持體重適中，必須均衡飲食和定期進行體能活動。



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