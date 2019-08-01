網民熱話：買日本水果唔想益外傭　「小器」僱主網上求計

有嘢唔想畀工人食，但又唔好意思開口點算？有網民在網上發文，指近日在日本買入多款貴價水果，「真心唔想請工人姐姐食」，但又不知如何開口，於是向廣大網民求助，「可以有咩藉口」。



網民Tammy Li昨日（31日）在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，講述近日購入多款日本水果，包括「晴王」、桃和蜜瓜，但又不想和家中外傭分享。「食三四粒提子就無所謂，但蜜瓜同桃好辛苦一早去日本街市買返嚟」。發文者直言不好意思開口，卻又想不到一個合適嘅理由，希望網民可以獻計。文中又指，外傭平日不懂規矩，「我阿媽畀幅布教佢做衫，但佢做完衫後卻光明正大咁拎我阿媽盒『珠珠』自己釘埋」，導致媽媽「唔高興，唔會再教佢做衫」。



事件惹起網民議論紛紛，不少人建議事主有話直說，「唔需要藉口」，「講明畀媽媽食的」，亦有人認為可以「切啲啲畀佢，同佢講，其餘係媽媽嘅，唔好食」。有網民則勸事主「做人大方啲」，但隨即有人反駁，「一早去行日本街市買好嘢畀媽媽食，只係對媽媽好」，「唔係老奉對埋外傭猶如親生老母」。



網民有話說

Florence Chan：既然你做得出，咪直接同佢講囉。

Vivien Fong：水果是你買來孝敬媽媽，直接同姐姐講就ok，難道畀錢孝敬父母又要同姐姐分

Chris Chan：你唔想畀人食，又唔好意思，咁咪星期日開嚟食...



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