修例風波：港人穿黑衣北上　遭扣6小時後放行

返內地着黑衫要扣留兼寫悔過書？有網民聲稱其同事日前因公事到羅湖，惟因身穿黑衫而被內地公安扣查，並在查閱其手機時發現他曾參與過反修訂《逃犯條例》遊行，最終被審查6小時，至凌晨時分才可離開。



設計工作室「Mosi mosi 無事無事研究所」昨(7月31日)在其Facebook專頁貼文稱，團隊成員數天前需到內地羅湖接收食品廠做的月餅樣辦，「不料因為身穿黑色衣服被公安截查」，對方又查閱其手機中在香港參與遊行的相片。



貼文指成員只參與了6月16日的合法和平遊行，但公安仍強制性取出其回鄉證，移交內地公安局審查，「扣留了6小時審查」至凌晨時分，「最後需要寫悔過書，影晒相，仲要拮手指攞DNA」。該工作室提醒「大家如果去內地千萬不要穿黑色衣服，也把手機內所有關於政治的照片與影片刪除」。



立法會議員涂謹申今早(1日)在電台節目表示問題嚴重，指根據一國兩制，「香港行為用香港法律來決定」，合法的示威及意見表達受《基本法》保障，但是次港人在內地卻被查他在香港的行為，「好似你喺內地犯咗法，叫你寫悔過書唔可以喺香港遊行」，又批評有關行動令港人不能在港繼續享受《基本法》權利，質疑是否變相取消了一國兩制及《基本法》的實踐，認為中央政府需要處理。