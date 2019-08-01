控國泰無理解僱　印度裔空姐質疑處理手法涉歧視

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，去年因一名印度裔空姐疑帶走航機上的麵包及乳酪，將她解僱。該名空姐日前入稟勞資審裁處，指控國泰不合理終止僱傭合約。案件今日(1日)提堂，該名空姐重申並無帶走機上任何不應帶走的物品，並要求國泰交出事件相關的調查報告。下次聆訊安排於明年1月15及16日舉行。



涉事空姐Tandon Alpa Omnath在國泰工作近23年，去年10月被國泰解僱。Alpa今日於庭上表示，自己去年9月11日在香港前往倫敦的航班上工作，當時僅將其員工素食飯餐帶離航班，否認曾拿走航機上的麵包及乳酪。她指自己曾呈上驗血報告，證明自己是蛋奶素食者，重申自己沒有理由會帶走員工餐以外的食物，認為國泰在事發後屢屢想證明她是賊人，又質疑她是素食者的身份，令她感到難受。她向國泰追討年終獎金及3年免費機票，合共約11萬港元。



Alpa庭上提到，以她所知，早前曾有6名國泰機艙服務員發生類似將物品帶離航班的事件，惟其中5人最終獲繼續聘用，質疑國泰處理事件手法不公，涉嫌有歧視她的成分，疑令她遭不合理解僱。Alpa又質疑國泰事發後對她表示已向英國警方報警的說法，指自己向當地警方了解後，卻得知對方並無就此事作落案或紀錄，故她曾向國泰要求索取今次事件的調查報告，欲了解清楚及以證清白，但遭國泰拒絕。



國泰代表解釋指，去年事發時曾通知位於英國的公司辦公室，最後決定內部處理此事，最終不涉英國警方的刑事或拘捕行動。至於有關處理同類事件手法方面，該代表僅指每件不同事件都要視乎不同情況作相關處理。審裁官聽罷雙方說詞後，安排下次聆訊於明年1月中旬一連兩日舉行。