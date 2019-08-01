修例風波：亂象侵蝕穩定根基　官媒指香港折騰不起

對於因修訂《逃犯條例》引發的風波，內地官媒周四（8月1日）再度發表評論文章，批評近千示威者周二（7月30日）包圍葵涌警署，要求釋放被捕人士，最終演變成衝突事件，指斥激進分子踐踏法治，觸碰「一國兩制」原則底線，嚴重破壞香港繁榮穩定的大局，威脅市民的生命財產安全。



文章指出，法治和安定是香港長期保持國際金融、航運及貿易中心地位的基石，「若法治不存、暴力橫行，香港繁榮穩定的根基就會被侵蝕，再亂象橫生，香港折騰不起」。文中提到，示威者堵塞道路、癱瘓交通，影響商戶生計，在衝突事件持續不斷下，遊客誰會願意到一個生命財產受到威脅的地方，又引述旅遊業界人士預測數據指，今年6月香港酒店入住率較去年同期下跌約5%，零售與旅遊業相關的收益下降約10%；此外，有國際性銀行近日還將香港經濟增長預測由2.2%下調至1.4%。



文章直言，「一連串暴力事件對香港經濟帶來的負面影響已在多方面顯現」，並指安定是繁榮的前提，經濟商業活動極其依賴穩定的社會秩序和完善的法治；而受動盪不安的局勢影響，投資者、經營者、消費者傾向採取更保守的觀望態度，減少經貿活動，降低消費信心，人流、物流、資金流都不再輕易進入香港，「從而使當地各項產業融資難、賺錢難，企業和員工的收入大受影響」。



文章認為香港雖有不俗的家底，但在國際競爭日趨激烈下，也面臨很大的挑戰，「經不起折騰、經不起內耗」，而香港亂了則全社會都要「埋單」，因此香港社會應盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生，「發展是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的正道」；文中建議特區政府和全社會都應該想方設法，採取有效舉措，特別是幫助年輕人解決在住屋、學業、就業和創業等方面遇到的實際困難，希望香港盡快重回平和冷靜。