死撐鄭若驊按檢控守則辦事　學者斥律政司睜大眼講大話

日前有自稱代表部分律政司檢控人員的人士發表公開信，斥律政司司長鄭若驊處理公眾活動案件時作政治檢控，「視檢控守則如糞土」。律政司今(1日)回應事件，批評該指控沒有事實根據，「死撐」律政司司長及刑事檢控專員一直按照《檢控守則》辦事。學者批評律政司「睜大眼講大話」，「放生」被指佔中「幕後黑手」和「金主」的壹傳媒黎智英，又對黎智英涉刑事恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者一案拖延處理，令人懷疑律政司已淪為某些人的保護傘。



有至少5名自稱律政司檢控官人士，日前利用律政司信紙發表公開信，斥鄭若驊其身不正，處理公眾活動案件時主要考慮政治因素，質疑她在沒有充分證據下堅持檢控，「視檢控守則如糞土」，又斥鄭愧當律政司司長。該信又批評刑事檢控專員梁卓然明哲保身，未有做好把關。



律政司今回應事件時表示，指鄭若驊及梁卓然對於完全沒有事實根據的指控，感到非常遺憾。律政司指，律政司司長有憲制責任和職責，決定及監督刑事檢控工作，其決定必須就所得證據和法律作客觀和專業分析，並按《檢控守則》行事，不會有任何政治考慮，而律政司司長一直按照該原則處理所有案件。



律政司又指，刑事檢控專員上任後，一直按照《檢控守則》致力履行檢控職責，維持司法公義，堅守《基本法》第63條，確保刑事檢察工作，不受任何干涉，會帶領刑事檢控科團隊繼續以同樣的專業態度，處理刑事檢察的工作。



香港理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強批評律政司「睜大眼講大話」，他指鄭若驊甫上任便爆出僭建醜聞，同一時間其領導下的律政司亦就「黑金案」不向涉案的壹傳媒黎智英提出檢控，令人懷疑背後是否存在「政治交易」。



他又指，及後律政司於處理佔中案件時，「放生」被指佔中「幕後黑手」和「金主」的黎智英，加上黎智英於2017年6月涉嫌涉刑事恐嚇「東方」男記者，案件拖延至今逾兩年仍未提出檢控，「根本完全講唔通，兩年幾時間要搜證一早就搜完，而且證據確鑿都唔告，令人覺得佢(鄭若驊)在包庇某啲人，做唔到公平公正。」



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