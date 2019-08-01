修例風波：工聯會譴責罷工行動　籲打工仔勿響應

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有網民號召全港市民在下周一(5日)罷工。工聯會屬下7個工會今(1日)呼籲全港打工仔勿響應罷工，堅守崗位，尤其是交通運輸及公共服務從業員，以防令香港癱瘓。



工聯會理事長黃國表示，有人企圖以市民權益作籌碼，迫使香港政府就範，對此予以譴責。他呼籲打工仔在此時應團結，並要向市民負責，應以和平理性方式表達訴求。黃估計是次罷工不會有太多市民響應，但怕有部分人士會在參與不合作運動時進行衝擊，從而對公共交通造成影響。



香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，網民發起的不合作運動令部分港鐵員工備受壓力，影響前線同事工作，部分員工包括他自己亦被網絡「起底」，他昨日(7月31日)及今日均收到十多個沒有來電顯示的電話騷擾。他又指，有十多名會員反映，遭人冒名參與港鐵車長發起的聯署，但他們其實從未參加。



政府人員協會主席馬志成表示，有部分公務員不支持特區政府依法治港，參與聯署反對政府施政，有違公務員守則、操守及誠信，呼籲他們保持政治中立。