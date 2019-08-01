單車節下周三起報名　50及30公里賽各增200名額

一年一度舉行的「香港單車節」將於10月13日(星期日)舉行，下周三(7日)上午10時起至本月20日接受網上報名。今年50公里組及30公里組各增加200個名額，合共400個，另新增「繽紛型格單車樂」，參加者可穿上別出心裁的創意服飾，與家人友好一起參與。



賽事分為「50公里組」、「30公里組」、「家庭單車樂」、「男子公路繞圈賽」、「女子公路繞圈賽」以及新增的「繽紛型格單車樂」。當中50公里組將繼續挑戰「三隧三橋」(長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋)，名額增至3300個，適合具速度耐力及豐富經驗的單車手參加。30公里組則可登上昂船洲大橋，適合有騎行經驗的單車愛好者參加，名額增至2000個。



為保障參加者安全，除擁有特定會員資格或曾完成相近程度單車活動的人士外，所有報名「50公里組」(個人及隊制)及「30公里組」的參加者，必須事先通過大會安排的單車技術評核。至於另一焦點賽事「Hammer Series」歐洲公路賽壓軸一站，12支國際單車聯會世界巡迴賽車隊(UCI WorldTour Team)，將與其他勁旅爭奪終極皇者寶座。