長毛搶文件案　上訴庭要求律政司向原審釐清裁決

社民連成員「長毛」梁國雄在2016年11月仍為立法會議員時，涉嫌在會議中搶去時任發展局副局長馬紹祥的文件，事後被控違反《立法會(權力及特權)條例》第17(c)條的藐視立法會罪，但裁判官於去年3月裁定，有關控罪條文並不適用於檢控議員，律政司遂向高院提出案件呈述上訴。



案件原定今早(1日)於高院上訴庭處理，律政司一方希望上訴庭可釐清上述條例下的藐視立法會罪，是否如原審裁判官裁決時指，不適用於立法會議員。惟上訴庭法官一度指律政司的提問內容太廣泛，要求重新草擬上訴文件並收窄內容。



上訴庭其後指，原審裁決時，並無清楚解釋其裁決是否指，立法會議員除了干犯刑事罪行外，其他一切的行為和言論都受特權法保障，並要求律政司一方先於8月30日或之前向原審裁判官發信查詢，待其回覆後，上訴庭於12月5日及6日再開庭處理本案。



梁國雄今早到庭聽審，認為律政司堅持控告他，是屬於政治威嚇且浪費公帑，希望不要再這樣做。他又指特首林鄭月娥常稱社會要和諧，政府需多聽意見，認為政府應先聽立法會議員的意見。