潛12輛巴士拆走5錢箱　兩青年判囚18及23個月

兩名年均21歲青年大半個月內到九龍及新界不同巴士站，潛入12輛巴士，拆走5個巴士錢箱及偷去另7個錢箱內的現金，並把所盜錢箱放置其中一人的退役巴士上。兩人事後被捕，兩人早前承認12項盜竊罪，案件今日(1日)在區院判刑。報稱售貨員的首被告陳家偉判囚18個月，任地盤工的次被告蔡俊傑則囚23個月，而次被告因另一宗案件於本年3月已被判囚16個月，現正服刑，法官遂下令本案其中20個月與他之前的刑期分期執行，換言之加監20個月。



辯方求情指，兩被告均已得到教訓並感後悔，承諾會改過自新。兩被告同是巴士愛好者，亦曾斥資購入退役巴士。辯方同意次被告在干犯本案時，乃在另一宗偷駕退役巴士案件獲保釋期間犯事，並指另一宗案件亦因次被告熱愛巴士而干犯。而次被告曾遭仇家於去年2月向其座駕「掟糞便」，遂為避仇家才掛上假車牌，並非為了逃避警方追查。



至於兩名被告被捕後曾向警方互指受對方邀約犯事，首被告透過律師求情時否認是主腦，指與次被告一同計劃及均分贓物贓款；惟次被告一方卻反駁從沒有參與計劃，只是幫忙看風，事後亦沒有獲得錢箱或款項，但承認是一同行動。



法官判刑時指，兩被告在24天內連犯12宗案件，涉及盜取了15,500港元款項，及5個錢箱。即使兩人同為巴士迷，為令所擁的退役巴士設施完備，及增加收藏品而言，亦只需盜取兩個錢箱，被告卻不斷重複犯案，更顯示兩人無視巴士公司的財產權。兩人雖年輕，但有能力分辨是非，市面未能買到涉案財物並非犯事藉口，他們要為自己行為承擔後果。



法官續指兩人求情時互相指責圖減輕罪責，但法庭認為兩被告罪責相同，並指次被告至少一次駕車協助犯事，可見非如他口中所稱這樣無辜。且次被告明知在保釋期間犯事有可能被判囚，仍決定犯事，此屬加刑因素。