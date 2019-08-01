西隧加價純利飆升　專營權屆滿前賺82.9億元

西隧於今年6月起大幅加價，本年度純利估計高達18.66億港元，而其後3年每年均預計可獲得逾20億港元純利，直至其專營權於2023年8月屆滿為止。



西隧向立法會交通事務委員會提交文件，簡介財政預算。文件指，西隧於2019至2020年度總收入估計為21.18億港元，當中隧道費佔20.69億港元，而總開支則估計為6.5億港元，預計本年度純利可達18.66億港元。



文件又指，西隧估計2021、2022及2023年，每年的總收入分別為22.61億港元、24億港元及25.51億港元，相關年度的總開支則分別為6.72億港元、7億港元及7.63億港元，預計純利分別可達20.17億港元、21.41億港元及22.66億港元。換言之，在西隧專營權於2023年8月屆滿前，估計可獲利82.9億港元。



今年6月起西隧加價3.7%至8.1%，私家車隧道費會由70港元加至75港元；的士由65港元加至70港元；小巴由80港元加至85港元，輕型、中型及重型貨車的收費俱加5港元，至85港元、110港元及140港元。單層巴士、雙層巴士分別加10港元及15港元，至140港元及200港元，當中雙層巴士加幅最大。電單車收費則維持25港元不變。