家暴受害人缺住屋支援　政黨倡延長住庇護所期限

曾遭家庭暴力的陳女士(化名)與丈夫關係欠佳，有一次因感到生命受威脅，報警後被送往醫院及後獲轉介入住庇護中心，惟入住2個月後被要求遷離，在住宿期間她曾多次被要求遷出，引致情緒波動，最後只能暫住中轉宿舍，而輪候公屋需時，前路彷徨。



處於危機家庭的李先生(化名)與妻及1歲兒子與家人同住，惟因家人患精神病，多次發生嚴重爭執，李擔心兒子受到傷害，遂向社署求助，要求臨時危機支援及居住安排，卻因家庭成員未有受傷而不符資格遭拒。



民建聯婦女事務委員會引述社署網頁資料，指去年新呈報虐待配偶/同居情侶的個案有2937宗，較2017年的3128宗下跌6.1%，惟相信數字只屬冰山一角，未能反映實際情況。而去年受害人逾8成是女性。委員會主席葛珮帆指，上述個案事主均非常需要居住支援，惟求助無門，指出現時庇護所居住時間最多是3個月，惟要遭受嚴重家暴婦女在居住期間走出身心創傷非常困難，認為3個月是遠遠不足，為防止及保障家暴及危機家庭受害人，建議延長庇護所住宿期限。



委員會又要求增撥資源優化社署「施虐者輔導計劃」，以加強為施虐者提供針對性輔導，增加輔導節數，以及家庭治療等配套和跟進服務，改變施虐者行為模式、終止家庭暴力循環發生。其他建議包括加強支援危機家庭服務、加強向前線警務人員提供專業家暴個案處理技巧及社工專業培訓等。