中大研T細胞改造治療血癌　最快2年後可應用

癌症一直是香港頭號殺手，而白血病和淋巴癌等血癌更是香港10大致命癌症。血癌患者一般會接受化療，但化療會同時傷害正常細胞，帶來副作用及併發症。香港中文大學今日(1日)宣布將開展「細胞治療」臨床研究，透過基因技術將免疫T細胞改造，令細胞可辨認及消除癌細胞，首階段為血癌患者提供治療。中大預計，細胞治療實驗室於明年落成，最快2年後可成為應用方法。



香港每年近2000名血癌新症患者中，約半數為65歲以下，而患者一般會接受化療，治癒率為30%至80%，但會有不少副作用，以及有機會產生抗藥性。中大醫學院李樹芬醫學基金腫瘤學講座教授陳德章表示，雖然免疫系統有監控，但癌細胞會避開免疫細胞，如T細胞等的識別。



中大醫學院兒科學系教授李志光指，若化療失敗，患者有機會接受血液幹細胞移植，即骨髓移植，但同樣有機會出現嚴重併發症。因此中大引用「嵌合抗原受體T細胞」(CAR-T)技術首階段為血癌病人作治療，令T細胞表面如出現類似雷達般受體，當CAR-T細胞被輸回患者體內，就可精準鎖定患者體內的癌細胞位置，並殺死癌細胞。



李續稱，估計整體治療費用約數十萬港元，比外國治療便宜。他期望可為不同癌症找出對應受體，應用到其他癌症。