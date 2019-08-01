東九龍單軌拖足10年無進展　區會轟政府態度敷衍

九龍東環保連接系統自2009年展開初步可行性研究，計劃以單軌鐵路方式連接觀塘、九龍灣及啟德發展區，惟至今10年仍未有進展。觀塘區議會交通及運輸委員會今(1日)討論有關議程，多名區議員譴責土木工程拓展署「一拖再拖、拖足十年」，更指其態度敷衍，擔心項目最後會壽終正寢。該會以大比數通過議案，要求政府加快進度。



土拓署現時正進行第二階段可行性研究，包括其覆蓋範圍、走線及車站位置等。該署日前呈交委員會的文件指，遇到3大技術性挑戰，包括觀塘道路狹窄，選用高架系統難符合《消防安全(建築物)條例》、走線需建造一條大而彎的高架及走線，涉及建設一條連接橋跨越現有觀塘避風塘，需按《保護海港條例》處理工程，涉複雜及困難工序，令第二階段研究較預期長。



立法會議員兼觀塘區議員柯創盛對土拓署說法強烈不滿，指10年來毫無進度，該署又不作詳細解釋，又稱早前在立法會質問發展局局長黃偉綸時，對方回應亦態度敷衍，擔心項目就此「壽終正寢」，又擔憂即使日後工程落成，鐵路可能已不合時宜，要求該署加快研究進度及多與持份者討論。



區議員鄧咏駿亦譴責政府無能，稱有關3個技術挑戰多年前已提出過，至今仍無解決方法，又稱若無連接橋連接觀塘及啟德郵輪碼頭，最終會令郵輪碼頭「得物無所用」。土拓署代表解釋，曾多次與消防溝通，惟仍有多項技術限制，會繼續研究並制定走線。