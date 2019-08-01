修例風波：50中大生離場抗議　不滿段崇智「選擇中立」

《逃犯條例》風波持續，多名大學校長陸續與學生會面討論局勢。中文大學今午(1日)的交流會，校長段崇智與學生會面，有近200名學生出席，多人全副武裝抗議，亦有學生向段送上頭盔。交流會氣氛惡劣，多名學生不滿段的回應，強調有學生被槍指着及流血，校長卻選擇中立，狠斥段沒資格出任校長，終由學生會代表牽頭約50人離場抗議。



段指，6月至今，中大有8名學生被捕，形容看到學生身體及心靈受傷，感到「非常非常痛心」。他指，中大是他的家，今天是與家人會面，討論社會問題，校方已提供多方面支援，呼籲大家冷靜。對於下周的三罷行動，段承諾不會追究教職員及學生，但希望大家尊重繼續上班的人。



有多名學生要求段崇智倣效其他校長，向政府發信要求正面回應社會訴求。段則稱大學不是政治機構，重申設立平台讓大家回歸理性討論。學生不滿他的回應，向他高叫指罵「講人話啊」、「成個政府官員咁」、「唔好兜圈」等。



另有學生批評段於這兩個月發的公開信是「Bullshit(屁話)」，質疑為何他在6月9日至今53天才見學生，而一直只有副校長吳基培接觸學生，要求段勿再躲在實驗室，指段形容學生是家人，「你阿媽受重傷，會唔會53日先見面啊？」段回覆稱，吳是代表他與大家溝通，即遭學生指罵尸位素餐，並稱呼在場的吳為校長，直稱吳不能代段領取800萬港元年薪。