修例風波：中西區會泛民促召特別會議　建制譴責暴力

反對修訂《逃犯條例》觸發連串示威，上月28日更於中上環一帶發生衝突。中西區區議會財務委員會今午(1日)召開會議，多名區議員在會議開始前就示威衝突發表聲明，其中民主黨5名區議員要求召開特別會議，並促政府和警方作出交代，包括解釋驅散民眾的策略、在民居附近施放催淚氣體的原因、會否賠償予受影響市民等。



民主黨區議員提到，警方在西營盤至中上環一帶不停發放催淚彈驅散示威者，令不少居民投訴呼吸困難、皮膚和眼睛刺痛，質疑警方評估施放催淚彈潛在風險時是否足夠。他們又指出，當晚港鐵不停西營盤、香港大學站、堅尼地城站，令當區居民有家歸不得，港鐵應交代原因。



身兼立法會議員、民主黨許智峯表示，中上環衝突後接獲逾50宗居民投訴，並會考慮進行聯合申索，當中有孕婦指吸入催淚煙後感不適，其女兒亦稱皮膚刺痛、有居民批評警方未有呼籲居民關窗、亦有居民指需要由上環步行至堅尼地城回家。



民建聯則由楊學明作代表發表聲明，對於有大量示威者在中西區非法集會，期間衝出主要幹道，在警方清場時進行暴力衝擊和挑釁，楊予以強烈譴責。他指，對於本周日(4日)有網民發起西區遊行，楊指有居民和商戶擔心示威者破壞公共設施，表明反對。



中西區區議會主席葉永成稱，尊重和平理性表達訴求的市民，希望周日遊行會以和平理性方式舉行。他促請政府打開對話之門，聆聽市民訴求，緩和社會氣氛。



獨立陳捷貴則表示，不少人感受到暴力示威帶來的惡果，包括股市持續下跌、樓市滯銷、外資撤退、旅客減少等，認為香港將進入前所未有的低潮。