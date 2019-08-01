逾7成人反對放寬PM2.5超標次數　憂空氣變差損健康

環境局於上月12日就香港空氣質素指標檢討，開始為期3個月的公眾諮詢。有關注團體日前委託研究所就檢討方案進行調查。今(1日)公布目前有一半受訪者表明反對今次修訂方案，亦有73%受訪者反對政府擬放寬微細懸浮粒子(PM2.5)的每年可超標次數，由每個監測站1年可超標9次增加至35次。團體批評當局檢討方案無助改善空氣質素，又指放寬空氣污染物可超標次數之舉將為市民帶來額外健康風險。



今次環境局的檢討方案主要收緊微細懸浮粒子(PM2.5)及二氧化硫(SO2)兩種污染物的濃度上限，以及放寬前者的全年容許超標次數。健康空氣行動及空氣質素指標檢討關注組，於上月19至20日委託香港民意研究所，就當局的檢討方案，以電話訪問了574人。結果發現，52%受訪者不滿現時香港的空氣質素，亦有46%受訪者認為當局的檢討方案會令香港空氣質素變壞。



關注組成員馮建瑋批評指，政府在諮詢文件中刻意避談大幅度增加PM2.5可容許超標次數的健康禍害，要求當局撤回此項修訂建議。根據香港大學公共衞生學院田林瑋教授意見，容許PM2.5超標35次的修訂將大幅增加市民面對的健康風險。立法會議員郭家麒指，根據世界衞生組織數據，已證實有3%嚴重心肺疾病及5%肺癌與PM2.5有關。他形容今次政府相關修訂「離譜」，「政府邏輯有問題，一方面收緊污染物濃度指標，同時又容許多次犯規！」