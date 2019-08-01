替病人剝智慧齒牙腳遺上顎骨　牙醫3項失德罪成被譴責

牙醫趙景雲涉嫌為女病人進行智慧齒手術前，未告知手術風險及照X光，手術導致牙齒折斷，令部分牙腳留在上顎骨。女病人其後因痛楚難耐重回診所，趙未有作任何跟進及轉介。趙涉嫌5項專業失德，牙醫管理委員會今(1日)就事件展開聆訊。



案情指，投訴人黃姓女病人在2017年11月，因感覺右上顎的第三隻臼齒(俗稱智慧齒)疼痛，向多間診所查詢均指需事先照X光，而趙的診所護士告知有時間可照X光，黃遂立即預約求診。



黃憶述，趙當時指可以1500港元診費包括X光費用，惟醫生只以肉眼觀察，未有安排照X光，就立即打麻醉針，繼而開始剝牙。她形容過程極疼痛，直至她大呼叫痛，趙才停手。



黃又指，趙在停止剝牙後才幫她照X光，最終趙沒有繼續手術，並向她處方藥物及建議冰敷就着她離開。趙承認控罪，而聆訊小組指被告3項指控成立，小組正退庭商議最終裁決。



趙的代表律師求情時表示，趙過往紀錄良好，亦是他首次被告上委員會。他亦有作多項補救措施，包括在術前為病人講解，亦會根據手術複雜程度作更多詳細解釋及建議，予病人有更多選擇，包括因應情況而不做手術，有需要時會進行轉介。



聆訊小組指，針對趙的5項控罪中有3項成立，包括沒有在手術前為病人照X光、沒有做術前建議及沒有為她轉介。聆訊小組考慮其求情理由、初犯及有補救措施等，決定予以譴責及刊憲。