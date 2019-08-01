大S家姑賣股糾紛　買方入稟高院追逾11億元

內地知名餐飲集團俏江南(South Beauty)創始人、台灣藝人徐熙媛(大S)家姑張蘭，因出售俏江南股份出現糾紛，近年要與買方在中港兩地打官司和進行仲裁程序。買方近日入稟香港高等法院，聲稱在北京仲裁後於今年4月取得兩個部分裁決，現引用《仲裁條例》，要求高等法院原訟庭強制執行內地的裁決，下令張蘭支付合共逾11億港元給買方。



申請人La Dolce Vita Fine Dining Company Ltd (甜蜜生活美食集團控股有限公司)，早前分兩宗案件入稟高等法院，並引用《仲裁條例》第84條和92(1)條，要求原訟庭強制執行中國國際經濟貿易仲裁委員會北京總會在今年4月28日作出的兩個部分裁決。



第一宗案件的兩名答辯人依次是張蘭及Grand Lan Holdings Group (BVI) Limited，申請人要求原訟庭下令兩名答辯人立即支付5043萬美元(約3.9億港元)給申請人，並向答辯人追討每年4.75%的利息，利息由今年4月28日起計算，直至付清該筆款項為止。



第二宗案件的三名答辯人依次是張蘭、Grand Lan Holdings Group (BVI) Limited和Qiao Jiang Lan Development Limited (前稱South Beauty Development Limited)，申請人要求原訟庭下令三名答辯人立即支付9209萬美元(約7.2億港元)給申請人，並向答辯人追討每年4.75%的利息，利息由今年4月28日起計算，直至付清該筆款項為止。