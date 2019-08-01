美食博覽月中開鑼　展商推$1花膠鮑魚月餅優惠

一年一度美食博覽將於本月15日至19日在灣仔會展舉行，有來自20多個國家和地區、共1570多個參展商參加。近期零售市道持續疲弱，不少參展商今年推出各式「一蚊」優惠，冀刺激銷量。有海味商為首日頭10名入場人士預備了「1蚊扒花膠」活動，而場內亦有不少「1蚊鮑魚」、「1蚊月餅」優惠。



貿易發展局副總裁周啟良指，今年已是第30屆美食博覽，其中「公眾館」匯聚近600個參展商，設中國內地、加拿大、日本、韓國及台灣5個地區展館；而「尊貴美食區」則有90多個參展商，較去年多逾20%，其中新增咖啡主題，將售賣咖啡雞尾酒等特色產品，不過「尊貴美食區」只開放4天，即在18日便結束展期。



周說，留意到社會近日的示威活動，會密切關注示威會否影響展覽，並加強保安，去年美食博覽有50萬人次入場，希望今年人次跟去年相若。



今年美食博覽將擴大餐具借用服務，除提供5000個可循環再用餐盒外，亦預備了5000隻不銹鋼叉及2000個水杯供市民借用，入場人士繳20港元按金即可借用。大會新增兩個自助清洗餐具區域，方便市民清洗餐具，至少20間參展商會為自備餐具的客人提供折扣或增加食物分量優惠。今年場內的優惠券亦邁向「電子化」，市民可事先從網上下載電子優惠券。



參展商安記海味今年預備100斤、總值8萬港元花膠供參賽人士「扒走」，他們要分組並分工合作，有隊員要負責用船槳划起花膠，另有隊員負責接花膠。安記海味董事總經理潘權輝坦言，今年零售市道較差，認為只有70%機會可追上去年營業額，純利料下跌，故該店今年投放多20%成本於推廣上，例如新增3款新口味的鮑魚，以及加推100港元「2大1小包」冬菇優惠等，冀刺激銷量。



同樣每年均推「1蚊優惠」的鴻星集團，今年預備了50盒原價268港元的8個裝流心月餅，供首日進場人士搶購。企業傳訊經理魏利明對今年銷情不太樂觀，但相信臨近中秋，仍有不少市民會入場購買節慶食品。