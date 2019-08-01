美容院打錯針案　事主指涉案藥品從美容師行李內取出

中年婦人前年於一間由其胞妹做負責人的美容中心，接受「埋線」美容療程時，其胞妹疑遞錯針給一名來自內地的美容師，美容師其後誤把腎上腺素當作麻醉藥替她注射，導致她突然昏迷。女負責人被控未經註冊而從事內外科執業、管有第一部毒藥和未經註冊藥劑製品等3罪，案件今(1日)在區域法院續審。事主葉佩蘭作供，葉表示當日到達美容中心，見到胞妹(被告葉佩玲)及一名陌生女子。她直覺認為陌生女子便是替自己進行療程的美容師，並見有行李在旁，得知美容師一會便要返回內地。



美容師向她稱只提升眼袋，效果未必顯著，提議替她進行「埋線」，指效果較明顯，療程很快便完成。而被告期間曾表示也想做療程，但先讓她做。葉於是依言躺下讓美容師進行療程，並見該美容師從其行李中拿出數支東西放在枱上。美容師摸她兩邊臉，被告期間稱不觀看及先離開。她後感到美容師用東西「拮」佢一邊臉，美容師走到另一邊，被告這時又回來並問她痛不痛。



葉聽見美容師叫被告遞支針給她，葉指「我妹(被告)懵盛盛」，遂問美容師「係咪呢支啊？」美容師回答是，指是枱面那支。葉又補充「我妹矇查查，都唔知邊支，我妹不嬲都唔係做呢度嘅」。



葉續指，美容師又向她的臉注射，後卻聽見美容師稱該支針是腎上腺，被告則回應「我唔知喎，枱面得呢支咪遞比你囉」。葉及後突然感到很頭痛及很想嘔，並被扶起嘔吐，而被告平常很容易便感驚慌，當時亦慌張地問「家姐你做乜嘢，點呀你」等 ，美容師則着被告「叫十字車」。葉當時感到很累及想睡，惟美容師卻着她不要睡，稱救護車很快便到，她隨後便失去知覺。



葉同意被告沒有游說她進行當日療程，療程亦由美容師講解，而該美容師並非被告或涉案中心聘用，她亦沒有接受過被告或中心提供的服務。葉並指涉案有關的藥劑品等，乃是美容師從其行李內取出，她之前並未見過被告或美容中心有該些物品。