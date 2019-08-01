菲傭涉長年非禮及虐待男少主　事主供稱被捽下體700次

菲律賓女傭涉襲擊男少主，又疑在他洗澡時「捽」其下體3至4分鐘，更被指笑笑口答：「我鍾意咁做。」她事後否認3項虐兒和2項非禮罪，案件今(1日)在九龍城法院開審。



控方今播放10歲男事主X錄影會面，他表示2015年某天，外出游水後與38歲被告VIVO ANGELA VILLAMER從油麻地步行回家，期間被告突然扯他頭髮至頭皮流血。自此，被告經常打X，曾因拒絕着襪被腳踹肚，過馬路時意外踢到被告的腳，又被搣左上臂，造成瘀傷。



X母得悉事件後，被告坦承曾搣X，事後辭職。X又稱，被告曾多次趁他洗澡時，進入浴室用手「捽」他下體數分鐘，X雖叫停，但被告拒停手，又面露笑容說：「我鍾意咁做。」看似甚為享受。X補充，同類行為幾乎自他8歲起每天發生，先後共發生700次。



辯方指，X3歲時被告已開始照顧，一直相處良好，又指她並沒有扯X頭髮，又指X父母在家裝了閉路電視。X對此不同意，稱兩人關係「麻麻」，又稱父親在扯頭髮當日亦看到他頭皮流血，並拍下傷勢，又指被告會扭開閉路電視鏡頭，令鏡頭拍不到屋內情況。聆訊明日(2日)再續。