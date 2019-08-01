修例風波：九龍城區會泛民動議傾修例　主席稱錯格式拒絕

九龍城區議會今(1日)舉行最後一次大會會議，20個旁聽名額早於會議開始前半小時額滿。泛民早前提交一份反修例議題動議文件，但被主席潘國華否決文件於會議上討論。民主黨區議員黎廣偉今(1日)在會議上再「狙擊」潘，潘最後裁決文件因格式問題，拒絕於會議上討論。



黎表明已按議事規則，在10個工作天提交相關文件予秘書處，不解為何未能在會議上討論議題。黎又引用過去亦有多份文件不符合議事規則，仍可於大會上討論，質疑潘雙重標準。



潘反駁指不評論過去主席做法，但強調黎與其他3名議員所呈交的文件未有簽署及無人和議，按議事規則是不能在大會上討論，更指「唔滿意都無辦法，呢個係我嘅裁決」。



報稱獨立的區議員楊永杰亦表示，今次事件擺明「(泛民)自己甩轆」，又指「衰咗就要認，唔好仲喺度死雞撐飯蓋」。議員鄭利明亦斥泛民今次是「自編自導自演」，又指自己對搞亂香港及區議會的人極度憎恨。



泛民一行10多人於會議前以膠紙封嘴，並拉橫額靜默抗議，表示未能在大會上討論反修例議題如同被噤聲，又為於反修例活動中犧牲生命的人默哀一分鐘。