修例風波：朱凱廸接威脅訊息報警　稱已多天無回家

元朗西鐵站於7月21日出現「白衫軍」襲擊市民事件，期間立法會議員何君堯曾在現場與「白衫軍」握手，被指與事件有關，2日後何君堯父母的墳墓遭人破壞，結果何於7月24日在其Facebook專頁直播，矛頭直指另一議員朱凱廸，要求朱選擇「生路」或「不生路」後，朱陸續收到不同訊息，當中包括稱有黑社會買兇暗殺他，令朱及其團隊感到人身安全受威脅，決定今日(1日)就事件報警。



朱指出了4段令他感威脅的訊息，包括何君堯的直播片段；一段於7月30日來自新開的Facebook新帳號的訊息，稱「住圍村的黑道朋友」指元朗六鄉其中一鄉有意捉朱的助手；兩段分別於7月25日和30日的訊息則來自元朗區有身份鄉村人士，前者表明某個黑社會字頭會買兇暗殺朱，內容包括其金額，後者則是一段約4分鐘短片，內容指朱的助手拆毀了何君堯父母的墳墓，而朱已供出助手，未知生死，朱指這是完全失實的錄音。



朱指，目前鄉事派、建制派多個群組中盛傳，拆毀何君堯父母墳墓，以及在沙田新城市廣場將一名警察踢下扶手電梯的人士均屬他的助手，而流傳消息中亦包括涉事者相片，朱稱並不認識相關的相中男子，指有關消息是假消息。朱呼籲群眾不要再傳未經核實的假消息，籲市民不要低估假消息力量。



朱稱自7月25日起已沒有回家居住，家人亦已身處安全地方，希望警方能夠傳召相關人士問話，並徹查事件，不希望再有假消息成為煽動政治暴力的條件。