中華白海豚僅錄32條創24年新低　連續4年絕迹大嶼東北

大型填海工程威脅中華白海豚的生活環境，漁農自然護理署公布最新一份「監察香港水域的海洋哺乳類動物」報告，在2018年4月至2019年3月，在香港水域出沒的中華白海豚數量僅有32條，是自1995年有紀錄以來最低，較上年度的47條大減32%，更是連續4年絕迹大嶼山東北面水域。海豚近年於北大嶼山水域的使用率大幅下降，在過去3年只集中出沒於龍鼓洲一帶水域。而港珠澳大橋海上工程竣工後，中華白海豚未有任何回復數年前較高使用量的迹象。



報告錄得的整體中華白海豚數目約有32條，當中大嶼山西南面發現7條、西面有19條、西北有6條，而且第4年絕迹於東北面水域。根據過往紀錄，2011至2015年度，中華白海豚的數目分別由88條下跌至65條，但2016及2017年度的白海豚數目平均只得47條，去年更創新低，只有32條，為1995年有紀錄以來新低。



研究員在過去12個月，共進行了192次樣條線船上調查，在10個調查區共航行了約6055公里，觀察到共150群中華白海豚，為數達451條，另外觀察到101群江豚為數約共269條。



調查期間，中華白海豚主要在大嶼山西面水域一帶出沒，在北面及南面的出沒卻只屬中度及偏低的水平。幼豚出沒比率及海豚進行社交活動的目擊比率，去年均為多年來的最低水平。



此外，報告又指，去年江豚主要集中在大嶼山南面水域出沒，東北面沒有測到出沒記錄，是過去10年，石鼓洲附近水域一直被視為江豚最重要的生境，但於2018年江豚在該水域的使用量，已大幅下降至甚低水平。