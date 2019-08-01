為民鎚害：陳帆舊橋當新猷　覓地建公屋懶懶閒

香港土地與房屋短缺，有指政府研究重推租者置其屋計劃。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判運輸及房屋局局長陳帆，未有積極覓地興建公屋，卻「舊橋當新猷」將公屋資源私有化，變相助長天價公屋湧現。



節目指，政府重推租置計劃，未能就房屋問題對症下藥，計劃表面上能讓市民以低於市價置業「上車」，以化解部分社會怨氣，但實際上卻未能分清置業需求及住屋需求的差別，強調解決住房問題並不一定要市民做業主。



去年12月，陳帆曾在立法會會議上表明，租置計劃衍生混合業權，當中產生管理問題，可見此計劃並不值得推行，政府若為博取一時掌聲，而將多年教訓當作透明的話，等同埋下計時炸彈。



節目批評，政府無論改建工廈，還是發展棕地，均「一律懶懶閒」，但就「玩數字遊戲」掩飾政府無能，長遠房屋策略供應目標為平均每年供應約兩萬八千個單位，但實際數字只得萬餘個，等同打五折。節目形容政府現時「貪就手」去「翻閹」租置計劃，其實是「絕世爛橋」。



節目又指，公屋輪候冊上的申請人現時平均要等五年半才有望上樓，若重推租置計劃，將來一定出配「七年之仰」，令基層更加難以上樓。節目要求陳帆正正經經制訂房屋政策，不要再「出術搵市民笨」。



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