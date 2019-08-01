緬甸軍警攜手破製毒工場　繳毒品走私工具

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，緬甸警方周四（8月1日）宣布，上月聯同軍方在北部撣邦突擊掃毒，期間遇上武裝分子的重型炮火還擊，最終順利搗破一個設在叢林的製毒工場，並搜獲750公斤、市值1050萬美元（約8190萬港元）的冰毒，以及9000粒冰丸。警方強調，掃毒行動尚未結束。



7月21日，緬甸軍方與警方在撣邦鎮貴概掃毒，武裝分子以重型炮火擊退他們。數日後，軍警雙方重返現場，順利搗破一個擁有近100間簡陋小房的大型製毒工場，不但檢獲大批毒品，同時發現數千個桶及瓶、爐灶、雪櫃、發電機、茶包等，全是經常用作走私毒品的掩飾工具。一名來自緝毒小組的高級警官聲言：「這場掃毒行動持續當中。」



緬甸執法部門去年在同一地區掃毒時，搜獲3000萬粒冰丸、1750公斤冰毒、500公斤海洛英，市值5400萬美元（約4.2億港元），是該國有史以來規模最大的緝毒行動。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）形容，緬甸的冰毒產量已經升至令人擔憂的水平。



今次是過去269日內第66宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/

