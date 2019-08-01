O記搜天瑞邨單位　檢煙霧彈等爆炸品拘1家3口

警方搗公屋爆炸品倉，檢煙霧彈拘1家3口！O記早前接獲線報，懷疑有人利用公屋單位作掩飾，儲存原材料製造爆炸物等危險物品。經情報分析及深入調查後，迅速鎖定一個目標單位，至今午(8月1日)4時許，探員掩至天水圍天瑞邨，突擊搜查瑞滿樓一個單位，在屋內檢獲約30枚已製成及半製成的煙霧彈，另有製造工具及包括鎂粉的原材料。



警方經調查後，以涉嫌無牌藏有爆炸品罪名，拘捕單位內1男2女，年齡介乎23至47歲。據悉，3人屬一家人，分別為母親及1子1女，他們均被押返警署通宵扣查。爆炸品處理課人員隨後奉召到場，檢走該批煙霧彈及原材料，待軍火專家進一步檢驗該批煙霧彈的威力及原材料的特性。警方正追查疑犯藏有該些爆炸品的動機，至於疑犯是否與本周三凌晨天水圍警署外人群遭「穿雲箭」煙花夜轟，以及近期修例風波的遊行有關，則仍有待進一步調查。



資料顯示，鎂粉屬於具有爆炸性的粉塵，一般人只要在網上搜尋「煙霧彈」等資料，便有多個渠道圖文並茂，清楚列出原粉料的份量、工具及步驟，教人製作不同的煙霧彈。