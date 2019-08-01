政Whats噏：民怨爆　發展局加快處理濫收水電費問題撲火

香港土地問題嚴重，唔少基層市民被迫住喺居住環境惡劣嘅劏房，捱貴租又被濫收水電費。有立法會議員留意到呢個問題，所以提出私人條例草案去監管，但目前都未拎到上去事務委員會討論，似乎距離落實都仲有一大段時間，不過近日政府講得出幾時上會傾，唔通政策局真係為咗交數息民憤而加快腳步？



近月政府出現管治危機，修訂《逃犯條例》風波加上積累多年嘅深層次矛盾一次過爆發，令到香港出現連場大型示威，早就有傳政府要求各政策局要交出惠民措施幫手撲火。



立法會議員麥美娟早喺2017年提交私人條例草案禁止用水圖利，但最終未能成事，於是吸納咗政府同其他議員意見後重新草擬，今年初就要求喺立法會發展事務委員會上討論，不過排隊排到立法年度完都未傾到。



麥美娟喺早前嘅會議上呻，指草案原本有機會喺今個立法年度內討論，但下次會議議程上突然無咗。委員會主席梁志祥當時解釋，政府就相關條例作全面檢討同公眾諮詢，完成後會評估草案對公共開支同政府運作嘅影響，所以建議等埋評估先傾啫！但麥美娟當然唔收貨，認為政府無講檢討工作幾時完成，如果要十年咪一直無了期等待，重申現時好多劏房居民因不良業主炒水炒電而影響生活，強調草案有迫切性。



嗰次會議後不出一星期，立法會就出現嚴重衝擊而無法正常運作，想喺今個立法年度內再傾都無可能。不過，立法會無會議唔代表政府官員可以偷懶，好似發展局同水務署近日就清晰地回覆麥美娟，話公眾諮詢後嘅評估料今年第四季完成，明年第一季可於委員會討論喎。呢個回覆睇落都算積極，起碼有下一步嘅時間，唔通局長黃偉綸真係吹和風加快做？



麥美娟就話重新草擬嘅草案簡單得多，而過去同政府傾時都唔覺得會唔過關，重申捱緊貴租嘅劏房戶已經好慘，政府應該從市民角度出發盡快去做。佢又講到，政府近期先畀到時間與社會氣氛關係不大，因為一直以來政府都想等埋檢討結果一併去改，估計係因為檢討方面訂出時間啫，大嘆如果草案橫掂都可行，點解唔盡早做。睇嚟各政策局要專注民生，效率要再提高啲先得喎。