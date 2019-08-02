最後一天！推薦10個人玩《賞您睇》　隨時拎走幾千蚊禮物！

《賞您睇》今期「加碼大獎賞」，送你名貴廚具及家電家品！



活動來到最後一日，暫時排名第一位的東網會員已經推薦了9位親友，有機會贏得價值港幣$4,988的名牌咖啡機。你都想贏到部咖啡機？



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今期「加碼大獎賞」的玩法是，由本星期一至五累積推薦最多親友嘅45位會員，就可以贏得各式各樣的名貴家電禮品！推薦方法簡單，親友只要透過你嘅東網會員電郵成功登記《賞您睇》，即計算在內。您亦可以透過《賞您睇》主頁嘅「推薦朋友」功能瘋狂邀請親朋戚友參加，協助你贏得獎品！



根據過去幾次「加碼大獎賞」嘅紀錄，會員只要每日推薦1個親友一齊玩，就好有機會成為頭45位得獎者之一。



想知自己排名？讀者亦可以Click一下手機螢幕右下角嘅《賞您睇》金幣，喺遊戲主頁留意住推薦人數排行榜，東網會不定期更新數據，助你贏得心水廚具及家電家品：



(依推薦人數排名)

第1名

SCOTT Slimissimo 全自動咖啡機 (價值: $4,988)



第2名

德國寶健康鮮磨胚芽米機 (價值: $3,970)



第3名

SCOTT Simplissimo 全能冷熱烹調機 (價值: $2,188)



第4名

De'Longhi 電焗爐 (價值: $2,188)



第5-7名

Smartech 智能環保空氣淨化冷風機 (價值: $1,498)



第8名

Blanc CHIC 30cm 点点陶單柄有蓋炒鍋 (價值: $1,088)



第9名

Epicurean 美國艾美防霉砧板 (價值: $959)



第10名

NOVA 意式雪糕機 (價值: $880)



第11名

德國卡爾牌餐具套裝 (價值: $880)



第12名

Tiger 虎牌快速電熱水壺 (價值: $699)



第13名

Zyliss 曼陀林切片器 (價值: $559)



第14名

Blanc CHIC 20cm 点点陶單柄煎鍋 (價值: $498)



第15名

LOVOS 7" 三德刀 (價值: $218)



第16名

德國卡爾牌焗盤 (價值: $196)



第17名

Zyliss 雪糕勺 (價值: $179)



第18名

Blanc 矽膠中式鍋鏟 (價值: $168)



第19名

Blanc 矽膠長筷子 (價值: $158)



第20名

Blanc 矽膠食物夾 (價值: $138)



第21-45名

煤氣烹飪中心$100禮券 (25名)



*以上所有禮品都可以在香港貿發局「美食博覽」、「家電‧家品‧博覽」買到！



下載東網APP參加《賞您睇》推薦親友一齊玩，即刻有機會獲獎！



仲諗？快啲行動啦！

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除咗限時獎賞，on.cc coins仲可以兌換成Club積分，禮物選擇多籮籮，亦有機會贏埋24套免費雙人來回機票！立即參加：https://tinyurl.com/y67b9j5x



精選10款必揀禮物



★ 英國人氣Supersonic™ 風筒

★ 超人氣藍牙耳機

★ 手提遊戲機套裝連遊戲光碟

★ 法國品牌瓷器廚具套裝

★ 英國人氣風扇暖風機

★ 法式品牌手工馬卡龍禮盒

★ 超市禮券

★ 日本人氣抹茶年輪蛋糕

★ 意大利天然黑松露菌醬

★ 禮品現金卡



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註：

活動受條款及細則約束。

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