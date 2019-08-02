東方日報A1：新例如虛設　半年僅一宗檢控

控煙酒辦失職，商戶違規賣酒無王管！禁售酒精類飲品予未成年人士的法例實施逾8個月，但不少商戶未遵循法例，東網記者日前聯同未成年人士進行實測，輕易於多間便利店、超市及食肆購買酒精類飲品，期間並無店員查問。違規個案比比皆是，惟控煙酒辦巡查逾8000次，竟只有1宗檢控個案。學者及立法會議員均炮轟部門卸責「Hea做」，令人質疑新例形同虛設，促當局加強打擊。



《2018年應課稅品（修訂）條例》去年11月底生效，禁止所有業務過程中向未成年人士售賣和供應令人醺醉的酒類，無論過程有否涉及付款，而沒有商業意圖的家庭聚會或社交活動則可獲豁免。在法例要求下，所有零售商皆不能向未成年人士售賣酒精類飲品，違例最高可被判罰款5萬港元。然而禁令實施至今，未成年人士仍然能輕易在不同商戶買酒。



東網日前邀請2名分別為16及15歲的中學生Kenny及Grace（化名），於沙田區及油尖旺區的食肆及零售商店實測買酒，結果成功於1家便利店、2家超級市場及1家食肆成功購買，過程中無人過問或阻止。



Grace首先到沙田1間便利店，選取啤酒後走到櫃台付款，店員為她結帳時並無詢問年齡及要求出示身份證明文件，不消數秒已成功買酒。及後2人轉到附近超市繼續測試，並到櫃台付款，同樣在沒有被查核年齡的情況下買酒。另外，在區內另一家超市，Kenny嘗試使用自助付款機買酒，貨品以自助付款機掃描後，螢幕上方顯示該貨品為限制貨品，需於店員協助下購買的字樣，此時有店員察覺情況，卻沒有要求Kenny出示身份證，而是直接協助他完成付款程序。



2人其後到油尖旺區1家日式放題店實測，該店標榜食物及飲料任點，其中包括酒精類飲品。2人入座前先詢問店員是否有啤酒提供及是否任飲，店員未有查問他們是否已成年，僅回覆可以便領2人入席。用餐期間Kenny多次到雪櫃取酒並飲用，亦沒有店員阻止。



衞生署提供數字顯示，截至今年6月30日，當局合共作出8100多次巡查，而截至5月31日，接獲38宗有關懷疑在業務過程中向18歲以下人士售賣或供應令人醺醉酒類的投訴。控煙酒辦公室僅就違例賣酒予18歲以下人士作出1次檢控。



立法會議員劉國勳表示，雖理解政策實施初期或會提供「蜜月期」，但政策實施大半年卻只得1宗檢控並不合理，難免令人質疑禁令形同虛設。對於過去屢揭商戶違例賣酒，劉認為反映有關員工警覺性不足致「睇漏眼」，建議商戶加強員工培訓，政府亦應加強宣傳及執法以堵塞漏洞。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦認為檢控數字過低，指過去多間傳媒及議員實測顯示有大量違規個案，惟控煙酒辦相關部門卻沒有嚴肅跟進，變相鼓勵商戶違規。陳又指，部門於新法實施初期更應嚴厲打擊違法個案，以讓商戶提高警覺。



衞生署發言人表示，控煙酒督察會在接獲情報或投訴後進行巡查及採取執法行動，亦會主動到當面分發的地點進行合規巡查，若發現懷疑違規個案，會作跟進。



有涉事超市發言人回覆指十分關注並正積極了解事件，並會加強內部培訓，以進一步提醒員工遵守有關指引。而涉事便利店發言人亦指一向重視青少年的健康，店舖已執行拒絕售賣酒精飲品給予未成年人士的政策，並就懷疑個案，向購買酒精飲品人士作出提示，且會進一步了解情況，提升店舖的執行力。