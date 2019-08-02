手術包33合1　港島東聯網走塑年慳50萬個膠袋

潮流興走塑，醫院手術室也可出一分力。港島東醫院聯網四年前起率先將手術包「三十三合一」，即將三十三件散裝的手術工具包，合為一件手術包，除減塑外，亦能省時，並可減低感染風險，預計整個聯網一年可節省近五十萬個膠袋；另外，聯網亦添置空調節能系統，在非手術時間為手術室節能，並會透過更換質地輕盈的床簾及細毛巾，節約用水等。



港島東醫院聯網環境管理團隊榮獲今年醫院管理局傑出團隊，轄下七間醫院需要進行大大少少的手術，根據醫管局數據顯示，單是東區尤德夫人那打素醫院，一年便需要進行一萬五千次手術，其中眼科手術的手術工具最多，一次手術至少需要三十三件工具。以往手術工具為獨立包裝，進行一次眼科手術就相當於要拋棄三十三個膠袋，造成浪費。



有見及此，港島東醫院聯網自四年前起，於專做眼科手術的東華東院試行「三十三合一」手術包。東華東院眼科部門運作經理蕭淑儀表示，整合手術袋後，該院每年可減少約十八萬個塑膠袋，隨後逐漸將合一的手術包推廣至港島東醫院聯網其餘六間醫院，預計整個聯網每年可減少近五十萬膠袋，亦能減低逐件拆開包裝所引發的感染風險，以眼科手術為例，手術感染率由百分之一降至零。



另外，港島東醫院聯網總經理(行政事務)李淑妮表示，聯網兩年前投放約一億港元更換各醫院的節能系統，包括改用節能空調系統及電器，每年可節省達四百四十萬港元電費。用水方面，聯網更重新設計床簾及毛巾，床簾選用重量輕逾半的輕巧布料，毛巾面積亦減少兩成，用水量能大大減少逾半。李說，聯網未來會繼續努力，希望能在醫院中推行「綠惜文化」。