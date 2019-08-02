50至80年代玩樂展覽　重溫香港民生變遷

香港沒有智能手機和電腦的時代，公園和遊樂場的設施比較原始，兒童在公園爬鋼架、玩搖搖板和盪千秋，又或在屋邨空地打康樂棋和跳飛機，這些玩意令人樂而忘返，也反映香港社會民生的變遷。政府檔案處歷史檔案館正舉行「童趣‧童遊：香港兒童玩樂點滴」展覽，市民可透過展覽重溫上世紀50至80年代兒童的玩樂歡樂時光。



整個展覽由今年2月25日至本年底，在九龍觀塘翠屏道13號香港歷史檔案大樓舉行，並在多個公共圖書館輪流展出流動展覽，由今日至本月30日市民可到九龍公共園書館參觀流動展覽。



市民家中若珍藏懷舊但保存良好的鐵皮車或洋娃娃，只要生產或流行於1950至1980年香港的玩具，便可參與歷史檔案館的玩具借展計劃「與眾同樂」；該館同時推出「鏡影童真」活動，徵集拍攝於1950年至1980年本港有關兒童玩樂的數碼照片，參加者可與該館一同拼貼「兒童玩樂史」。



「與眾同樂」及「鏡影童真」於今年11月30日結束，經該館揀選的玩具及照片，將分別在展覽廳展示和上載至展覽專頁及張貼於閱覽室，詳情可參閱展覽專頁

www.grs.gov.hk/ws/online/pal/tc/participation.html。