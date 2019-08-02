政Whats噏：推長者流心軟餐　馬清楠稱向米芝蓮水平進發

食得是福，但隨着身體機能退化，好多老友記會出現吞嚥困難，只能進食打成糊狀嘅流質食物。為照顧老友記嘅胃口，保良局近年着手進行「流心軟餐」計劃，研究將賣相欠佳嘅糊仔餐，變成容易入口嘅固體食物，主席馬清楠話呢種流心軟餐嘅做法，終極目標係要做到「米芝蓮」嘅水平同級數。



馬清楠話「流心軟餐」嘅做法，係先將原來嘅食物攪碎分解，然後加入增稠劑並注入模具重塑食物嘅形狀，概念上同份子料理頗為相近，然而工序就簡易得多。佢話當咽喉食道嘅肌肉因年邁而流失，就算牙齒健全，都未必可以將經過咀嚼嘅食物吞落肚，而部分較年輕嘅殘疾人士，亦有機會遇上同樣問題，所以流心軟餐嘅計劃率先喺安老院舍推行，稍後亦會推廣至復康院舍。



馬清楠覺得目前嘅流心軟餐都可以做到色香味同營養價值俱全，但本着精益求精嘅服務精神，改進空間一定有，譬如會想辦法保持流心軟餐嘅熱度以適合老友記嘅腸胃，而終極目標就係要做到「米芝蓮」嘅水平同級數，務求大家都享受到無以尚之嘅飲食樂趣。



有份參與研究嘅保良局社會服務總幹事蔡王麗珍就話，安老服務嘅同事為製作賣相吸引嘅膳食以促進老友記嘅食欲，曾經嘗試用薯粉同米糊，以混和打碎嘅食物，然而較果强差人意，直到後來從日本引入一種增稠劑，先至達到較理想嘅效果。



勞工及福利局副局長徐英偉試食流心軟餐後亦豎起拇指大讚好味，佢話本地研發嘅流心軟餐，較幾年前佢喺樂齡科技展上品嘗過3D打印嘅食物，炮製時間更短亦美味，佢期望流心軟餐可以盡快普及化，以促使居家安老嘅推行。