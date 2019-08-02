網民熱話：家中有個好姐姐！冷氣機漏水出奇招獲激讚

冷氣機漏水，是一件很令人頭痛的事。但家中如果有「好幫手」，就可以及時「止痛」。近日網上流傳一張照片，有屋主的冷氣機漏水，家中的外傭出奇招傳理，避免了一場「水災」。



網民Rose Wong‎在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載該圖，從照片中可見，一塊尿片把冷氣機的底部封得密密實實。據事主指，當時家中的冷氣機漏水，感到十分無助，又不知道處理方法，幸好有「姐姐」想到「好橋」。事主發文大讚外傭「好聰明」，防止了家中水浸。



網民看過相片，亦大讚姐姐「識變通」、「佢哋真係好多生活小智慧」、「 醒目」。不過，有網民則擔心外傭太醒目：「姐姐太醒未必好事，分分鐘佢會用盡你屋企啲尿片。此外，有網民認為尿片只是權宜之計，應快快根治問題。有網民則笑言：「尿片廣告！」



網民有話說：

Car Cla St：有個醒目姐姐慳番好多時間

Anders IU：揾師傅啦，遲啲你個牆會爛晒



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