90日寬免期後　華為手機唔會「變磚」

早前美國向華為發出禁令，Google亦隨即暫停與華為的商業合作。雖然及後美國又再宣布90日寬免期，但坊間仍然傳出華為手機將於寬免期後「變磚」的傳聞，令一眾華為用家人心惶惶。事實上，90日寬免期至8月19日，期間華為手機依然可以繼續使用一系列Google應用程式及獲得Google系統更新，最近HUAWEI Mate 20、P20系列亦陸續收到Android 9以及EMUI 9.1的更新。即使寬免期完結，現有的華為手機仍然不會受到影響，繼續可以如常使用，亦不會無故「變磚」，現有用家大可放心。而英國金融時報（Financial Times）消息指，Google正與行政部門商討繼續向華為提供技術，如果成事的話絕對是雙贏局面。



此外，華為於2019年度的財富世界500強排行榜（Fortune Global 500），排名61位，比上年度上升11位，總收入達1000億美元，比上年度增加22%，而純利亦上升27.5%，成績突出。而2019年上半年度銷售收入達4013億人民幣，同年增長23.2%，淨利益率達8.7%，而當中過半是消費者業務的收入，手機發貨達1.18億台，發貨量比同期增長24%。